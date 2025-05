Alexandre de Moraes ameaça prender ex-ministro Aldo Rebelo por desacato

O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo protagonizou um momento de tensão com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (23). A situação foi registrada durante depoimento de Rebelo como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, nas investigações sobre um suposto plano de golpe de Estado.