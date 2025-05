Ainda internado, Bolsonaro diz a apoiadores que pode ir a ato pró-anistia em Brasília

Bolsonaro conversou com apoiadores na última quinta-feira (1). WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pode participar da manifestação marcada para quarta-feira (7), em Brasília, em apoio à anistia dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele conversou com apoiadores por chamada de vídeo na quinta-feira (1º), em conteúdo divulgado pelo portal Metrópoles.

Internado desde 13 de abril no Hospital DF Star, na capital federal, Bolsonaro segue em recuperação após uma cirurgia de 12 horas para retirada de aderências no intestino e reconstrução da parede abdominal.

Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (30), mas ainda não tem previsão para deixar o hospital, segundo boletim médico.

Ex-presidente está internado desde o dia 13 de abril. Reprodução / X @jairbolsonaro

Na conversa com apoiadores, o ex-presidente disse que espera deixar os equipamentos médicos no fim de semana e iniciar a alimentação normal:

— Mais uma semana em casa e eu volto à normalidade. Acredito que pelo menos lá na torre (de televisão, local do ato) eu me faço presente, se estiver bem.

Primeira manifestação desde janeiro de 2023

Se confirmada a presença, será o primeiro ato bolsonarista na capital desde os ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro recomendou que a manifestação seja pacífica e disse que o objetivo do encontro é “sem pegar pesado em cima de ninguém”:

— Não vou falar que vai ter muita gente, porque é uma caminhada até a Esplanada, não é uma concentração. Vão ter lá umas 2 mil pessoas, é mais do que suficiente — afirmou.

A mobilização pretende pressionar a Câmara dos Deputados a votar o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. No entanto, uma alternativa à proposta tem ganhado força nos bastidores do Congresso.

Alcolumbre negocia projeto

Alcolumbre elaborou texto que prevê aumentar as punições para quem organizou ou financiou a tentativa de golpe, mas flexibiliza sentenças de quem que apenas participou. Gustavo Moreno / STF/Divulgação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), elabora um projeto que propõe a redução das penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos envolvidos nos ataques. O texto está sendo negociado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com ministros do STF.

Uma das versões em discussão prevê aumentar as punições para quem organizou ou financiou a tentativa de golpe, mas flexibilizar as sentenças de manifestantes que apenas participaram dos atos. As penas atuais chegam a 17 anos de prisão.