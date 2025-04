Veja momento em que oficial de Justiça notifica Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo de 11 minutos nas suas redes socias que mostra o momento em que recebe e assina uma notificação do Supremo Tribunal Federal (STF) no quarto do hospital em que está internado, em Brasília, nesta quarta-feira (23).

Ao receber o documento, Bolsonaro questiona a servidora sobre quem a mandou. Ela explica que todas as informações estão claras no texto, porém, ele insiste que ela fale em voz alta:

Ele afirma que "tudo no Supremo é secreto" e reforça novamente que não teve acesso a minuta do golpe .

Outros réus também foram notificados

No caso do ex-presidente, devido à sua internação, foi determinada a espera por uma data em que pudesse receber a oficial de Justiça.

Em março, o Supremo decidiu tornar réus Bolsonaro e outros sete denunciados no inquérito sobre a tentativa de golpe. Segundo as investigações, o ex-presidente apresentou a proposta aos comandantes das Forças Armadas, com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).