STF forma maioria para manter prisão de Fernando Collor

Ainda pela manhã, o ministro Gilmar Mendes pediu que o caso saísse do plenário virtual e fosse para o plenário físico. Os votos, no entanto, foram adiantados, mas os ministros deverão reapresentar suas posições no plenário físico.

Decisão de Moraes

"Após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO", escreveu Moraes na decisão.