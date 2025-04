STF começa a analisar nesta terça-feira se torna réus os investigados do núcleo 2 da suposta trama golpista

Silvinei Vasques (D), que foi diretor-geral da PRF no governo de Bolsonaro, poderá se tornar réu no STF.

Os acusados fazem parte do chamado "núcleo 2" do plano. De acordo com a PGR, seriam os responsáveis pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, em 2022.