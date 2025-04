STF abre ação penal contra Bolsonaro e mais sete réus por trama golpista

Nesta sexta-feira (11), o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados de planejar um golpe em 2022 . O grupo faz parte do núcleo 1, considerado como "crucial" para o plano pelo inquérito da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A medida marca a formalização por escrito do que foi julgado pela Primeira Turma da Corte , que aceitou a denúncia da PGR e transformou Bolsonaro, o general Braga Netto e outros acusados em réus .

Com a abertura do processo criminal, os acusados passam a responder pelos seguintes crimes:

A ação penal também marca o início da instrução processual, fase na qual os advogados poderão indicar testemunhas e pedir a produção de novas provas para comprovar as teses de defesa. Os acusados também serão interrogados ao final dessa fase. Os trabalhos serão conduzidos pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.