Se recuperando de cirurgia, Bolsonaro tem "boa evolução clínica", mas segue na UTI, diz boletim médico

Jair Bolsonaro passou mal em evento do PL no Rio Grande do Norte. MAGNUS NASCIMENTO / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passou por uma cirurgia de desobstrução do intestino no domingo (13), apresenta "boa evolução clínica" e permaneceu acordado, orientado e sem intercorrências ao longo do dia, conforme boletim médico divulgado nesta tarde pelo hospital. As informações são do portal g1.

Bolsonaro continua internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Brasília, sem previsão de alta.

"Apresenta-se com boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. No decorrer do dia, sentou-se no leito e iniciou deambulação assistida, sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI)", informa o boletim.

A deambulação assistida é o processo de se levantar e/ou caminhar com o auxílio de outra pessoa ou equipamento. Neste caso, tem como finalidade ajudar na recuperação da mobilidade após o procedimento cirúrgico.

O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo, em Brasília, para tratar uma "suboclusão intestinal" — obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas em decorrência de múltiplas cirurgias anteriores, realizadas após a facada sofrida em 2018.

Bolsonaro internado

O ex-presidente foi internado na sexta-feira após sentir fortes dores intestinais enquanto cumpria agendas no Nordeste.

Na noite de sábado (12), foi transferido do Hospital Rio Grande, em Natal, para o Hospital DF Star, no Distrito Federal, onde constatou-se a persistência do quadro de subobstrução intestinal. A obstrução intestinal impede ou reduz significativamente a passagem de alimentos, líquidos, secreções digestivas e gases pelo intestino.

Cláudio Birolini, cirurgião-geral que acompanha Bolsonaro, explicou no sábado que a condição é comum em pacientes submetidos a várias cirurgias, como é o caso do ex-presidente.