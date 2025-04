RS tem 615 mil beneficiários do Bolsa Família; veja dados por município

Bolsa Família alcança diretamente 5,47% da população gaúcha. Roberta Aline / Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social,Família e Combate à Fome / Divulgação

Com 11,2 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 615.068 beneficiários do Bolsa Família, conforme os dados mais recentes do governo federal. No mês de março, os aportes para o programa totalizaram R$ 405 milhões. O valor médio pago a cada família no Estado é de R$ 659,04.

A iniciativa gera debate entre prefeituras e entidades empresariais, que defendem revisão no formato para ampliar a oferta de mão de obra. Já o Ministério do Desenvolvimento Social aponta que o programa "não incentiva as pessoas a não trabalharem", combate a pobreza e facilita o acesso a direitos básicos.

Em queda desde o ano passado, o contingente de gaúchos no programa representa 5,47% da população. O número equivale a 44% dos habitantes de Porto Alegre ou quase três vezes a população de Passo Fundo, no norte do RS.

Leia Mais Entenda por que há dificuldade para preencher vagas de emprego no RS

Na comparação com outros Estados, levando em conta o tamanho da população, o RS é o 24º entre as 27 unidades da federação no ranking pelo percentual de beneficiários na população (veja abaixo), à frente apenas de São Paulo (5,4%), Paraná (5,1%) e Santa Catarina (2,9%). O líder é o Maranhão, com 15,7% dos habitantes vinculados ao Bolsa Família.

Considerando o número de integrantes das famílias beneficiadas, o Bolsa Família impacta diretamente cerca e 1,6 milhão de gaúchos, ou 14,3% da população do Estado.

Leia Mais Marta Sfredo: líder da Gerando Falcões diz que vila de Eldorado do Sul será Favela 3D até 2027

Ranking de municípios

Entre as cidades gaúchas, a que conta com o maior número de beneficiários é Porto Alegre, com 86,4 mil, seguida por Pelotas (23,3 mil), Canoas (20,9 mil) e Viamão (18,6 mil).

Se considerada a proporcionalidade em relação à população, a cidade com maior contingente de integrantes do Bolsa Família é Benjamin Constant do Sul, com quase 28% dos cidadãos no programa. Dos 2.120 benjaminenses, 592 estão cadastrados na iniciativa. O valor médio recebido por mês é de R$ 641,76.

Estrutura de pagamentos

Recebem o benefício famílias em situação de pobreza, na qual a renda mensal é de até R$ 218 por pessoa. Por regra, o pagamento é de R$ 600 por beneficiário, mas isso pode variar de acordo com outras condições.

Entenda

Pagamento de R$ 142 a cada membro da família

Pagamento complementar nos casos em que o valor acima não atinja os R$ 600

Pagamento adicional de R$ 150 a cada criança entre zero e seis anos

Pagamento adicional de R$ 50 a cada criança com até sete meses (nutriz)

Pagamento adicional de R$ 50 a gestantes e a cada criança ou adolescente de 7 a 18 anos.

Por exemplo: se uma família tiver quatro membros, sendo dois adultos, uma criança de 10 anos e outra de cinco anos, vai receber:

Pagamento de R$ 568 (quatro vezes R$ 142)

Adicional de R$ 32 para atingir os R$ 600

Adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos

Adicional de R$ 50 para criança ou jovem de até 18 anos

Total: R$ 800

Além do critério da renda, os beneficiários precisam cumprir condições para acessar os recursos. São elas:

Manter crianças e adolescentes frequentes na escola

Fazer o acompanhamento pré-natal (para gestantes)

Acompanhar estado nutricional de crianças

Vacinar crianças com imunizantes previstos pelo Ministério da Saúde