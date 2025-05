Relator recomenda suspensão de ação penal contra Ramagem no STF

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) apresentou, nesta quarta-feira (30), parecer recomendando a suspensão da ação em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). O recurso está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

A votação do parecer foi adiada para a próxima semana, em razão de um pedido de vista coletivo.

Ramagem é acusado de praticar os crimes de organização criminosa ; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Entenda

A denúncia, apresentada em 18 de fevereiro deste ano, acusa o deputado de integrar uma organização que teria como objetivo romper a ordem democrática do país .

À época diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), durante o governo Bolsonaro, Ramagem teria fornecido suporte técnico e elaborado documentos para embasar ações de desinformação , principalmente sobre a segurança do sistema de votação eletrônico e a legitimidade das instituições responsáveis pelo processo eleitoral de 2022.

Essas ações fariam parte de um plano que culminou nos eventos do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três Poderes foram invadidas e depredadas.

No mandato

De acordo com Gaspar, a possibilidade de sustar processos penais contra parlamentares busca evitar que o Poder Judiciário seja usado como instrumento para constranger ou ameaçar o exercício do mandato.

Antes do mandato

Na semana passada, o STF enviou ofício à Câmara informando que não seria possível suspender totalmente a ação penal contra Ramagem. Segundo o tribunal, os crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito teriam ocorrido antes de sua diplomação .

Gaspar, no entanto, entende que os eventos do 8 de Janeiro levariam os supostos crimes para essa data.

Crítica dos governistas

O texto propõe sustar "o andamento da ação penal contida na Petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados”, sem mencionar especificamente o nome de Ramagem.

— Isso é muito pior do que anistia, é um trem da alegria da impunidade. Se for votada só a situação do deputado Ramagem, isso pode ser aprovado na Câmara dos Deputados, contra meu voto, mas pode ser aprovado. Um trem da alegria desses é de uma inconstitucionalidade acachapante, que prejudicará o próprio parlamentar — criticou o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA).