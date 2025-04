Projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas atinge número necessário de assinaturas para ter tramitação acelerada na Câmara

Ao menos 259 deputados assinaram o documento para requerer o pedido de urgência para tramitação do projeto de anistia.

O pedido de urgência do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília já conta com assinaturas suficientes para que possa ter prioridade para tramitar na Câmara dos Deputados. Ao menos 259 deputados assinaram o documento , conforme noticiou o g1 na noite de quinta-feira (11).

Para ser analisado com urgência, eram necessárias 257 assinaturas. O número representa a "maioria absoluta" da Câmara dos Deputados , o equivalente à metade mais um dos 513 políticos da Casa.

Apesar de atingir o número suficiente de assinaturas, o pedido de urgência para a votação do projeto pode ser recusado . É responsabilidade do presidente da casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), decidir quando o projeto será votado e analisado. E mesmo que tenha o pedido negado, nada impede a matéria de tramitar seguindo o rito normal da Câmara . Se isso acontecer, o texto será submetido às comissões antes de ir ao plenário.

Se a urgência for aprovada, o projeto é incluído automaticamente na ordem do dia , para votação em plenário, sem precisar passar por discussões nas comissões da Casa.

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) , que encabeça a mobilização, deixou de divulgar os nomes para não pressionar os parlamentares .

Na bancada gaúcha, pelo menos 17 dos 31 deputados assinaram , segundo lista obtida por Zero Hora junto a um parlamentar que participa da articulação.

Pressão de Bolsonaro

Em um almoço com advogados de direita em Brasília na quarta-feira (9), o ex-presidente Jair Bolsonaro , afirmou que a bancada do PL “está muito próxima, talvez já tenhamos até alcançado” o número mínimo de assinaturas necessárias.

Na véspera, Bolsonaro esteve com o presidente da Câmara, que resiste à proposta.

Também na quarta, Motta comunicou aos líderes partidários que viajou ao Exterior com a família e que só retornará após a Páscoa.

Nos bastidores, Motta acenou com a criação de uma comissão especial para discutir a anistia , o que tornaria a tramitação mais lenta, mas a saída não agrada ao PL, que deseja levar o assunto ao plenário da Casa o mais rápido possível.

A expectativa dos parlamentares, conforme o g1, é que Cavalcante apresente o requerimento a Motta no dia 24 de abril, quando o presidente da Casa retornar da viagem. Neste período, ainda é possível retirar a assinatura ou declarar apoio ao projeto.

Base governista

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a anistia conta com apoio de ao menos 99 deputados que integram partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São parlamentares do MDB, PP, PSD, Republicanos e União Brasil, que comandam 11 dos 39 ministérios de Lula.