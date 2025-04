Presidente da Câmara sinaliza que deve levar a líderes projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro

Dados mostram que 204 dos 513 parlamentares da Casa defendem abertamente o perdão aos golpistas. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (15) que "democracia é discutir com o Colégio de Líderes as pautas que devem avançar". A declaração foi feita um dia depois de a oposição protocolar requerimento de urgência ao projeto de lei que anistia os golpistas de 8 de Janeiro.

"Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira", escreveu Motta no X (antigo Twitter).

O documento, apresentado pelo líder do PL da Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), tinha assinatura de 262 deputados.

A pauta tem sido a principal bandeira defendida pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo próprio ex-chefe do Executivo, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Apesar de ter o número suficiente de apoiadores para pedir a urgência, que, caso aprovada, livra o projeto de ser analisado por comissões e permite que vá direto à votação no plenário, cabe a Motta a decisão de pautar o requerimento para votação.

Na campanha pela presidência, Motta prometeu a líderes que deixaria de votar corriqueiramente esse tipo de requerimento, como fazia seu antecessor, para valorizar o trabalho das comissões.

O deputado viajou para o Exterior com a família e autorizou que os deputados votem remotamente, o que deve esvaziar Brasília nesta semana. A tendência é que a discussão volte a ganhar força somente depois do feriado de Páscoa, quando ele retornar ao Brasil, com previsão para o próximo domingo (20).

Leia Mais Além do projeto pela anistia, Câmara tem mais de mil pedidos de urgência