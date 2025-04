Por unanimidade, Primeira Turma do STF torna réus seis investigados do núcleo 2 de trama golpista

Primeira Turma do Supremo deu início ao julgamento na manhã desta terça. Fabio Rodrigues-Pozzobom / Agência Brasil

Com a decisão, os acusados do núcleo passam a responder a uma ação penal pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O placar de 5 votos a 0 pelo recebimento da denúncia da PGR foi obtido com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O voto foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

Os réus fazem parte do chamado "núcleo 2" do plano, e seriam responsáveis pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, em 2022.

— Nunca é demais nós recordarmos que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Obviamente cada um dos denunciados terá toda a ação penal para provar que ele não participou, mas não é possível negar que houve no dia 8 de janeiro de 2023 a tentativa de golpe de estado. Em virtude da violência, a materialidade é extremamente clara — defendeu Moraes, relator do caso.

Tornaram-se réus:

Filipe Martins, que foi assessor de Assuntos Internacionais do então presidente Jair Bolsonaro

que foi assessor de Assuntos Internacionais do então presidente Jair Bolsonaro Marcelo Câmara , também ex-assessor de Bolsonaro

, também ex-assessor de Bolsonaro Silvinei Vasques , ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal;

, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal; Mário Fernandes, general da reserva

general da reserva Marília de Alencar , ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça

, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça

O julgamento ocorreu pela manhã e foi retomado após o almoço, se estendendo até pouco depois das 16h. Os ministros ouviram a sustentação oral da defesa dos denunciados e a acusação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O colegiado também rejeitou as alegações preliminares dos advogados, como o impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin para julgar a denúncia, a incompetência da Primeira Turma para analisar o caso, a alegação de falta de acesso amplo às provas e a nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Acusações "graves" e que serão apuradas "no seu devido tempo"

A ministra Cármen Lúcia afirmou que as acusações são "graves" e serão apuradas "no seu devido tempo".

— Falou-se tanto hoje aqui de Bíblia e de momento pascal que acabamos de viver. Neste caso, não há o que perdoar, sabiam o que estavam fazendo — criticou a ministra.



Esta é a segunda denúncia derivada do inquérito do golpe recebida pelo STF. Em março, a Primeira Turma abriu uma ação penal contra Bolsonaro e outros sete acusados de formar o "núcleo crucial" do plano golpista. Os julgamentos foram desmembrados segundo os cinco núcleos de atuação descritos pela PGR.



Neste segundo julgamento, a votação foi mais breve. A maior parte dos questionamentos processuais apresentados pelas defesas já haviam sido analisados e rejeitados no julgamento sobre a denúncia contra o núcleo crucial do golpe.