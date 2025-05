Preso em Alagoas Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

PGR defende que ex-presidente Fernando Collor vá para prisão domiciliar

Defesa alega que ele enfrenta problemas de saúde. Manifestação do procurador-geral da República ocorre após pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso, que decidirá sobre o caso

30/04/2025 - 18h50min Atualizada em 30/04/2025 - 18h51min