PF intima diretor-geral da Abin em investigação sobre suposta espionagem irregular

De acordo com a PF, no governo de Jair Bolsonaro a Abin foi usada para monitorar pessoas consideradas adversárias do ex-presidente. Antonio Cruz / Agência Brasil/Empresa Brasil de Comunicaç㍋o-EBC

A Polícia Federal intimou o atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa, para depor na próxima quinta-feira (17) sobre supostas espionagens irregulares feitas pelo órgão. Alessandro Moretti, ex-número 2 da Abin, também deve falar no mesmo dia. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

As investigações sobre o caso que ficou conhecido como "Abin paralela" revelaram que um grupo de policiais, servidores e funcionários da agência de inteligência constituiu uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas (veja quem abaixo), invadindo celulares e computadores.

A estrutura também atuaria para blindar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro em processos judiciais, atacar a credibilidade do sistema eleitoral e produzir desinformação. Os principais investigados são o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem.

Em meio à repercussão do caso, Moretti, então número dois da Abin, foi exonerado do cargo pelo presidente Lula.

Supeita sobre a atual gestão

Em 2024, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mantiveram sob suspeita a atual gestão da Abin nesta fase da operação. Moraes negou o compartilhamento das investigações da PF com a corregedoria da agência, alegando possível resistência interna.

A decisão gerou desconfiança entre servidores da Abin sobre uma possível investigação da cúpula por obstrução de Justiça. A PF destacou que o atual diretor-geral, Luiz Fernando Corrêa, participou de reunião onde se afirmou que a apuração teria "fundo político", antes de assumir o cargo oficialmente.

A corporação também não encontrou norma que autorizasse o compartilhamento de informações sigilosas com pessoas externas. A atual direção da Abin nega irregularidades e afirma colaborar com as investigações. Em nota, disse que Corrêa está à disposição das autoridades.

A PF também abriu inquérito para apurar vazamento de informações da operação, após reportagem revelar possível espionagem da Abin contra autoridades paraguaias, relacionada à disputa sobre a usina de Itaipu. O governo Lula afirmou que a ação foi autorizada na gestão Bolsonaro e cancelada em março de 2023 pela nova direção.

Entenda

A Abin é o órgão principal do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) e tem como função conceder informações estratégicas e confiáveis ao Palácio do Planalto. Os informes são enviados ao Executivo por meio de relatórios, com a finalidade de evitar possíveis ameaças ao Estado democrático de direito e à soberania nacional.

De acordo com investigadores da PF, no governo passado, foi instalada uma "Abin paralela" para monitorar pessoas consideradas adversárias de Bolsonaro e atuar por interesses políticos e pessoais do ex-presidente e de seus filhos.

O grupo instalado na Abin teria usado um "software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira" para rastrear celulares "reiteradas vezes". Os crimes teriam sido praticados sob o governo Bolsonaro. À época, o órgão era comandado por Alexandre Ramagem.

O sistema de monitoramento é capaz de detectar um indivíduo com base na localização de aparelhos que usam as redes 2G, 3G e 4G. Para encontrar o alvo, basta digitar o número do seu contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última posição.

Desenvolvido pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint), o FirstMile se baseia em torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões para captar os dados de cada aparelho telefônico e, então, devolver o histórico de deslocamento do dono do celular.

Durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro, a Abin teria usado, sem qualquer protocolo oficial, a ferramenta FirstMile para monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses.

Segundo a PF, foram monitorados: