Na UTI, Bolsonaro apresenta "piora clínica" com aumento da pressão arterial, diz boletim médico

Bolsonaro está internado há 12 dias em Unidade de Terapia Intensiva.

O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, e apresentou "piora clínica", com aumento da pressão arterial e agravamento nos exames hepáticos, conforme informa o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (24). As informações são do jornal O Globo.

Está previsto que o ex-presidente passe por novos exames de imagem ainda nesta quinta. Segundo a administração do hospital, ele continua em jejum oral e recebe nutrição parenteral exclusiva.

Ainda de acordo com o hospital, o ex-chefe do Executivo federal segue realizando fisioterapia motora e são mantidas as medidas de prevenção contra trombose venosa. A recomendação para que não receba visitas permanece, e ainda não há previsão de alta da UTI.

Notificação judicial

Na quarta-feira (23), uma oficial de Justiça foi ao hospital onde Bolsonaro está internado para notificá-lo sobre a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que o julgará por tentativa de golpe de Estado.

Com o recebimento da notificação, o ex-presidente tem cinco dias para apresentar defesa.

Em nota, o STF informou que os demais réus na ação penal foram notificados entre os dias 11 e 15 de abril para que apresentem suas defesas. No caso do ex-presidente, devido à sua internação, foi determinada a espera por uma data em que pudesse receber a oficial de Justiça.

Internação

Bolsonaro está internado há 12 dias na unidade de saúde após passar por mais uma cirurgia para tratar uma "suboclusão intestinal" — obstrução parcial do intestino.

No sábado (19), o ex-presidente teve um "episódio de alteração de pressão arterial", que se estabilizou no domingo. Nos últimos dias, tem feito sessões de fisioterapia e caminhadas leves. Na segunda-feira (21), declarou que deverá permanecer internado na UTI por, no mínimo, mais uma semana, e que optou por permanecer em Brasília por causa da complexidade da cirurgia e para estar mais próximo da família.

