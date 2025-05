Moraes dá cinco dias para PGR dizer se concorda com prisão domiciliar para Collor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) dizer se concorda ou não com o pedido do ex-presidente Fernando Collor de Mello para cumprir pena em prisão domiciliar .

Moraes exigiu histórico médico, prontuários, laudos e exames que comprovem as comorbidades. Os documentos foram entregues pela defesa. Na terça-feira (29), em novo pedido, Moraes solicitou, no prazo de 48 horas, a apresentação de exames para comprovar que Collor tem doença de Parkinson.

O ex-presidente foi preso no dia 25 de abril para cumprir a condenação de 8 anos e 10 meses em um processo da Operação Lava-Jato. Ele está detido no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió, no Estado de Alagoas. A medida atendeu determinação de Moraes, que foi confirmada pela maioria dos ministros do STF.