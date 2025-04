Moraes dá 48 horas para defesa de Collor enviar exames que comprovem Parkinson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta terça-feira (29), que a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello apresente exames para comprovar que ele tem doença de Parkinson. O prazo para resposta é de 48 horas .

A defesa do ex-presidente pediu prisão domiciliar humanitária alegando que ele enfrenta problemas de saúde graves. Antes de decidir sobre o pedido, Moraes vem cobrando laudos médicos que atestem as comorbidades.

Collor está preso no presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira , em Maceió. Por ser ex-presidente, ele cumpre a pena em uma ala especial.

Entenda

De acordo com a defesa, Collor tem 75 anos de idade e diversas comorbidades , como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar.

Por meio de atestado do neurologista Rogério Tuma, a defesa alegou que o ex-presidente possui doenças que precisam de acompanhamento contínuo e equipamentos especiais, o que só poderia ocorrer em regime domiciliar. Ao ser ouvido na audiência de custódia, no entanto, o ex-presidente negou ter problemas de saúde ou tomar remédios.

Relator da execução penal do ex-presidente, Moraes havia aberto na segunda-feira (28) um primeiro prazo de 48 horas para que fossem prestadas mais informações sobre o estado de saúde de Collor, como a apresentação de prontuário médico completo.

“Em complementação aos documentos juntados, DETERMINO que a Defesa do custodiado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte a integra dos exames realizados, inclusive os exames de imagens, bem como esclareça a inexistência de exames realizados no período de 2019 a 2022, indicativos e relacionados à Doença de Parkinson”, escreveu Moraes nesta terça.