Ministro do STF rejeita recurso de Airton Souza contra condenação por improbidade

Entenda o caso

De acordo com a acusação do Ministério Público, Airton teria favorecido uma empresa na licitação, o que elevou o custo em mais de R$ 600 mil.

Reflexos políticos

Além do ressarcimento dos danos provocados aos cofres públicos, a sentença contra Airton Souza prevê a perda da função pública , o que provoca um alvoroço político em Canoas. Adversários do prefeito sustentam que ele teria de deixar o cargo em caso de condenação definitiva.

No mês passado, o advogado e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rafael Maffini, disse a Zero Hora que os efeitos da condenação ainda são incertos se o caso transitar em julgado: