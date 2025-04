Mendonça diverge em julgamento no STF e vota pela soltura de Collor

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta segunda-feira (28) a favor da soltura do ex-presidente Fernando Collor , preso há três dias . Ele cumpre pena de oito anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O voto de Mendonça foi proferido no julgamento no qual o plenário virtual da Corte decide se referenda a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do ex-presidente, condenado em um dos processos da Operação Lava Jato.