Manutenção da prisão de Collor pelo STF tem quatro votos a favor, mas pedido de Gilmar Mendes suspende julgamento

O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a decidir nesta sexta-feira (24) se mantém ou não a prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello , determinada de forma monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes na quinta-feira (24). Mas um pedido de Gilmar Mendes, decano da Corte, suspende temporariamente a análise.

O pedido para que o plenário do STF julgue se mantém ou não a decisão foi feito pelo próprio Alexandre de Moraes ao presidente da Casa, Luís Roberto Barroso, que determinou a inclusão do processo em sessão virtual do plenário, das 11h às 23h59min desta sexta-feira. Porém, a pedido do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi levado ao plenário físico da Corte.