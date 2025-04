Maioria dos deputados federais do RS assinou requerimento de urgência ao PL da anistia; veja lista

Lista parcial aponta que 227 parlamentares já subscreveram pedido. Paulo Sérgio / Câmara dos Deputados

Dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, pelo menos 17 assinaram o requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A lista (veja abaixo) foi obtida pela reportagem de Zero Hora junto a um parlamentar que articula a aprovação da medida.

Até o início da tarde desta quarta-feira (9), 227 deputados federais já haviam assinado o pedido, 30 a menos do que o necessário para a apresentação formal do requerimento.

A coleta de subscrições está sob responsabilidade do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). Caso ele consiga as 257 assinaturas, o requerimento entra na pauta da Câmara.

Se for aprovado, o projeto é incluído automaticamente na ordem do dia, para votação em plenário, sem precisar passar por discussões nas comissões da Casa.

Na manifestação da Avenida Paulista, no último domingo (6), Cavalcante disse que o partido publicaria o nome e a foto de deputados indecisos para ampliar a pressão por apoio ao requerimento. No entanto, a estratégia foi modificada por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que orientou o correligionário a conversar reservadamente com os colegas para solicitar apoio.

Depois da conversa com Bolsonaro, Cavalcante também suspendeu a divulgação da lista de assinaturas. O PL ainda encerrou a estratégia de obstrução da pauta por entender que a medida poderia irritar eventuais aliados ao prejudicar o trabalho das comissões.

Leia Mais Centrão avalia que projeto da anistia a envolvidos no 8 de Janeiro não deve avançar

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acenou com a criação de uma comissão especial para discutir o tema, mas a medida não agrada ao PL, que almeja levar o assunto ao plenário o mais rápido possível.

Quem já assinou

A lista dos deputados federais do RS que subscreveram o requerimento de urgência da anistia: