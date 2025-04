Líder da oposição pede ao STF prisão domiciliar para presos do 8 de Janeiro

O líder da oposição na Câmara, coronel Luciano Zucco (PL-RS), protocolou na quarta-feira (2) um pedido de habeas corpus coletivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele pede que presos pelos atos do 8 de Janeiro sejam colocados em prisão domiciliar.

O documento solicita que, por motivos de "justiça e equidade", as condições oferecidas a Débora Rodrigues dos Santos e Jaime Junkes sejam estendidas a todos os presos pelo ataque à Praça dos Três Poderes.

Acusada de pichar com batom a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, a cabeleireira Débora teve a prisão preventiva convertida em domiciliar na última sexta-feira (28), por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A medida atendeu a um pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que defendeu o relaxamento da prisão ao menos até o julgamento.