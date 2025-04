Justiça Eleitoral torna Pablo Marçal inelegível pela segunda vez

A punição ao então candidato foi motivada pelo uso de cortes editados de vídeo , divulgados nas redes sociais durante a campanha eleitoral. Tais cortes eram pagos pela equipe de Marçal para terceiros (influenciadores, internautas etc), que viralizavam as postagens.

Olho em 2026

Caso a condenação seja mantida, a inelegibilidade por oito anos passa a contar a partir de 2024 . Com isso, ficariam frustrados os planos de Marçal de concorrer nas eleições nacionais de 2026.

O empresário admitiu a possibilidade de uma aliança com o cantor cantor Gusttavo Lima na disputa presidencial. Marçal ressaltou que deseja ser a cabeça da chapa , ou seja, concorrer para presidente, não para vice.

No cenário em que Marçal e Gusttavo foram testados, ambos perderiam para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva , que pode concorrer à reeleição pelo PT.

Eleições e cadeirada

Nas eleições de 2024, Marçal foi o terceiro mais votado, ao receber 28,14% da preferência do eleitorado da capital paulista , totalizando 1.719.274 votos .

A participação do coach na disputa foi marcada por polêmicas e investigações criminais, como a do laudo falso divulgado por Marçal contra o adversário Guilherme Boulos.

No início da campanha, o candidato do PRTB fez insinuações sobre a morte do pai da candidata Tábata Amaral.