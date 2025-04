Governo publicará agenda de Janja após AGU orientar divulgação de ações da primeira-dama

Presença de Rosângela da Silva, a Janja, em eventos internacionais virou alvo de críticas. THIBAULT CAMUS / POOL / AFP

O Palácio do Planalto vai passar a divulgar a agenda da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, no site do governo a partir desta sexta-feira (25).

A medida, diz o Planalto, visa atender a uma orientação normativa elaborada neste mês pela Advocacia-Geral da União (AGU), que afirma a necessidade da publicidade nas atividades de interesse público da cônjuge do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parecer da AGU, feito a pedido da Casa Civil do governo Lula após críticas sobre gastos de Janja, visa orientar a atuação do cônjuge presidencial — que oficialmente não tem cargo na estrutura federal.

A AGU reconhece que os cônjuges têm direito a atuação "de interesse público" e diz que sua função deve ser voluntária e não remunerada. Além disso, aponta que deve haver prestação de contas de viagens e de uso de recursos públicos relacionados ao cônjuge e à sua equipe.

O parecer recomenda a divulgação da agenda de compromissos públicos em site oficial, bem como das informações de despesas e viagens por meio do Portal da Transparência.

"O cônjuge do presidente, em sua atuação de interesse público, apresenta natureza jurídica própria que decorre do vínculo civil mantido com o chefe de Estado e de Governo. Assim, o cônjuge exerce um papel representativo simbólico de caráter social, cultural, cerimonial, político e/ou diplomático em nome do presidente", diz a AGU.

Gastos de Janja em viagens

A presença de Janja em eventos internacionais virou alvo de críticas. Reportagem publicada pelo Estadão em dezembro de 2024 mostrou, por exemplo, que o governo desembolsou R$ 203,6 mil para custear a estadia da comitiva de Janja em Paris.

A primeira-dama, que não exerce cargo oficial no governo federal, foi representante do Brasil em eventos como as Olimpíadas de Paris e a Cúpula do G-20.