Governo amplia faixa de renda do Minha Casa Minha Vida para R$ 12 mil

Faixa anterior do Minha Casa Minha Vida permitia participação de famílias com renda de até R$ 8 mil. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Famílias com renda mensal de até R$ 12 mil poderão participar do Minha Casa Minha Vida — programa habitacional do governo federal.

A medida foi anunciada na quinta-feira (3), durante o evento que apresentou os resultados dos dois primeiros anos do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Anteriormente, o programa contemplava famílias com renda mensal de até R$ 8 mil. Conforme o anúncio, o Fundo Social do Pré-Sal passa a compor o orçamento das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, o que vai possibilitar a ampliação.

— Estamos reforçando o Minha Casa Minha Vida para que ele possa atender a mais brasileiros. Agora a classe média também vai ser beneficiada. A gente tem feito um longo trabalho nestes últimos dois anos. São milhares de pessoas realizando o sonho da casa própria — disse Jader Filho, ministro das Cidades, após o anúncio.

