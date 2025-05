Gleisi defende Lupi e diz que Lula vai indicar novo presidente do INSS

Em entrevista à GloboNews nesta quarta, ministra disse que o governo vê "com tranquilidade" a abertura de uma CPI. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados,Divulgação

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a permanência de Carlos Lupi no governo nesta quarta-feira (30). Ela afirmou que não há investigação formal contra o ministro da Previdência Social e que "não tem motivo para ser afastado". As informações são do jornal O Globo.

Gleisi também afirmou que quem vai escolher o novo nome à frente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — e não Lupi.

— Não tem nada contra o Lupi no inquérito. O presidente é sempre muito cauteloso em relação à presunção de inocência. Então se não tem nada que o envolve, não tem motivo para ser afastado. Ele está se defendendo, e obviamente se tiver alguma coisa que no futuro venha a envolvê-lo, não só ele, como qualquer outro ministro, será afastado — disse Gleisi em entrevista à GloboNews nesta quarta.

O ministério de Lupi em evidência após a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) descobrirem um esquema bilionário de desvios em aposentadorias e pensões do INSS.

O ex-presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto, pediu demissão do cargo no dia 23 de abril. Ele já estava afastado do cargo por decisão judicial.

Oposição pede abertura de CPI

O tema também repercute na Câmara. Deputados de oposição protocolaram, nesta quarta (30) um pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o esquema de fraudes.

Para que a CPI seja instalada, ainda é preciso o aval do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ao todo, 185 parlamentares assinaram o requerimento.

Questionada, Gleisi disse que o governo vê "com tranquilidade" a investigação pelo congresso:

— Estamos muito tranquilos porque já estamos fazendo uma investigação. Eu duvido que a investigação de uma CPI seja mais aprofundada do que uma da Polícia Federal, como a que está sendo feita, e acho que a oposição também tem que se preocupar. A oposição foi governo, Rogério Marinho foi secretário nacional de Previdência e depois nomeou outra pessoa para a secretaria que virou ministro. Os problemas começaram nesse período.

Explicações de Lupi

Segundo a ministra, Lula não determinou que Lupi se manifestasse sobre a denúncia, mas "o governo espera que ele dê explicações".

— Agora que ele já esclareceu, acho que tem que se concentrar para adotar todas as medidas, essa é a orientação firme do presidente. Adotar todas as medidas para resolver essa situação.

Em uma reunião na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados, na terça-feira (29), o ministro defendeu a prisão de pessoas envolvidas no esquema de descontos sem autorização.

Ele foi convidado por deputados para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades.

— Quem tiver roubado dinheiro de aposentado e pensionista tem que ir para a cadeia — disse o ministro.

Esquema

De acordo com a investigação, as associações ofereciam supostos serviços — como descontos em academias e planos de saúde — mas não dispunham de estrutura real para prestar tais benefícios.

Com isso, passavam a cobrar mensalidades indevidas diretamente dos benefícios dos aposentados e pensionistas, muitas vezes sem qualquer autorização. Em inúmeros casos, houve falsificação das assinaturas dos beneficiários do INSS, conforme a investigação.