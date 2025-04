Glauber Braga dorme no chão da Câmara após pedido de cassação e greve de fome

Glauber Braga iniciou greve de fome logo após sessão de quarta-feira, encerrada por volta das 18h20min. Kayo Magalhaes / Agência Câmara

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) dormiu no chão da Câmara na madrugada desta quinta-feira (10), após a Comissão de Ética da Casa recomendar ao plenário a cassação do mandato dele por quebro de decoro. Acusado de agredir Gabriel Costenaro, militante do MBL, em abril de 2024, ele também anunciou que fará greve de fome até o fim do processo.

Ou seja, Braga promete dormir na Câmara e não comer nenhum alimento até que o plenário confirme ou rejeite a cassação do seu mandato como deputado. Conforme informações do g1, por volta de 00h40min, o político foi flagrado dormindo no chão da Casa e seus assessores pediram para que ele não fosse gravado.

— Eu vou permanecer aqui nesta sala, no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje (quarta), eu já iniciei. A partir de agora, eu não vou me alimentar — disse após a sessão.

Um policial legislativo foi posicionado na porta da Câmara durante a noite para garantir a segurança do deputado. Esposa de Braga, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) demonstrou surpresa pela atitude. Ela ficou no local com o marido até por volta das 23h, quando retornou para a residência do casal para cuidar do filho de três anos.

Os assessores de Braga relataram que a decisão partiu do político, sem consultas a familiares ou à bancada. A deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), 90 anos, defendeu que outros integrantes do partido permaneçam na Casa junto ao colega, sem sair do Congresso.

Recomendação de cassação

O Conselho de Ética da Câmara recomendou na quarta-feira (9) ao plenário a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), por 13 votos a cinco. Ele é acusado de quebra de decoro por agredir, com chutes e empurrões, o militante do MBL Gabriel Costenaro dentro em abril de 2024, dentro da Casa.

Ele ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Para perder o mandato, são necessários ao menos 257 votos favoráveis entre os 513 deputados.

O parecer seguiu o voto do relator, Paulo Magalhães (PSD-BA), que acatou a denúncia do Partido Novo e afirmou não ter "dúvidas" sobre as agressões. Braga contesta o relatório, acusa o relator de ser "parcial" e aponta interferência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no processo.