Fraude no INSS: como saber se você teve descontos indevidos e pedir devolução de valores

Os aposentados ou pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afetados ou que perceberam descontos indevidos podem pedir a exclusão da cobrança , suspender novas retiradas e tentar devolução de valores .

Canais principais

Como consultar possíveis descontos indevidos

Para verificar se houve descontos indevidos na sua conta, consulte o extrato do INSS no site da instituição ou no aplicativo Meu INSS. Nesse campo, você conseguirá ver os descontos realizados e analisar se existe algum suspeito ou irregular. O extrato lista todas as retiradas, tanto de crédito consignado como de mensalidades associativas.