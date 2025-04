Erika Hilton recebe visto dos EUA como pessoa de sexo masculino após decreto de Trump sobre identidade de gênero

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acusa os Estados Unidos de "transfobia de Estado", após ter seu visto para entrada no país alterado para o gênero masculino . A brasileira revelou a situação nesta quarta-feira (16), em publicação no Instagram.

Conforme a parlamentar, a classificação como pessoa de gênero masculino foi emitida em um visto que ela solicitou para participar da Brazil Conference , na Universidade de Harvard e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que ocorreu no último sábado (12). Após a situação, Erika desistiu de viajar para participar do evento e prometeu acionar o Itamaraty, Organização das Nações Unidas (ONU) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

"Não me surpreende. Isso já está acontecendo em documentos de pessoas trans dos EUA há algumas semanas. (...) O que me preocupa é que um país esteja ignorando documentos oficiais sobre a existência dos próprios cidadãos, e alterando-os conforme a narrativa e os desejos de retirada de direitos do Presidente da vez", diz trecho do texto.