Empresário é preso em flagrante durante depoimento na CPI das Bets

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets do Senado prendeu em flagrante, durante sessão do colegiado nesta terça-feira (29), o empresário Daniel Pardim Tavares Gonçalves, sob a acusação de falso testemunho. Ele foi levado à delegacia da Polícia do Senado, onde será lavrado o auto de prisão. As informações são do portal g1.