Eleição para o MP gaúcho tem disputa entre atual procurador-geral e dois promotores criminais

A eleição de 2025 para o comando do Ministério Público (MP) gaúcho tem três chapas em disputa. Fechado o período de inscrição, passam a disputar, a partir desta terça-feira (8), os candidatos Alexandre Saltz, Lisandra Demari e Luciano Vaccaro.

Saltz é o nome da situação, que busca ser reconduzido ao cargo de procurador-geral de Justiça por mais dois anos. Antes da chefia do MP, atuou na Promotoria do Meio Ambiente. Demari e Vaccaro, nomes que buscam desbancá-lo, atualmente estão à frente de promotorias criminais.

As chapas terão as próximas cinco semanas para buscar os votos dos promotores e procuradores do MP. As eleições ocorrem entre os dias 15 e 17 de maio.

Apurado o resultado, o Ministério Público entrega uma lista tríplice com os votos de cada concorrente para o governador do Estado — a quem cabe a decisão final sobre qual dos três ocupará o cargo entre 2025 e 2027.

Conheça os candidatos:

Alexandre Saltz

Desde junho de 2023, ocupa o cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ) do Rio Grande do Sul. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS e mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), Saltz ingressou no MP em 1990.

Atuou nas comarcas de Santiago, Uruguaiana e, em Porto Alegre, nas promotorias de Justiça da Fazenda Pública e do Meio Ambiente. Foi coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais Substituto.

Lisandra Demari

Lisandra Demari é promotora de Justiça desde 1998, passando pelas comarcas de Encruzilhada do Sul, Camaquã, Guaíba, Canoas e Porto Alegre — onde hoje atua junto à 1ª Promotoria Criminal. Também atuou nas áreas de Meio Ambiente, e Infância e Juventude.

Foi coordenadora do Centro de Apoio da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, entre 2009 e 2011, e do Gabinete de Apoio e Gestão Estratégica, entre 2015 e 2017. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS, especialista em Direito Ambiental pela UFRGS e mestre em Direito Processual Civil pela UFRGS.

Luciano Vaccaro

Luciano Vaccaro é graduado na PUCRS e doutor em Direito Penal pela UCM/Espanha. Ingressou no MP em 1998, atuando nas promotorias de Justiça de Getúlio Vargas, Erechim e Porto Alegre. Foi coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas e subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais.

Integrou a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para a Reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro. Atuou na promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Porto Alegre e atualmente está na Promotoria de Justiça Criminal.

