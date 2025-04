"Eduardo Leite será pré-candidato à Presidência se migrar para o PSD", afirma Gilberto Kassab

Eduardo Leite é filiado ao PSDB desde 2001. Mauricio Tonetto / Divulgação

Em meio à fusão do seu partido (PSDB) com o Podemos, Eduardo Leite avalia migrar para o PSD. E caso esta seja sua decisão, será pré-candidato à Presidência nas eleições de 2026. Foi o que revelou Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla e secretário do governo de São Paulo.

— Eduardo Leite, caso se filie ao partido, será um pré-candidato da República pelo PSD. Terá um bom resultado no Brasil — disse na terça-feira (29), durante debate promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), quando também citou Ratinho Júnior, governador do Paraná, como outro pré-candidato.

Apesar da fala de Kassab, Leite afirmou à CNN Brasil que ainda avalia o cenário político e vai comunicar sua decisão em "momento oportuno". Recentemente, vereadores do PSDB de Porto Alegre publicaram uma carta apelando para que o governo do Estado continue na sigla.

— Minha decisão envolve um grupo político ao qual pertenço e lidero regionalmente, além das perspectivas nacionais. Sim, o PSD é um partido onde tenho bons amigos e enxergo muitas lideranças com sintonia em relação a visão que tenho para o país. Mas uma decisão a respeito será anunciada no momento oportuno, após a reflexão com meu grupo — expressou Leite à CNN Brasil.