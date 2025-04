"É um absurdo apoiar urgência para esse projeto sendo da base do governo", diz Gleisi Hoffmann sobre PL da anistia

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), disse nesta terça-feira (15), que o apoio de parlamentares que integram partidos da base do governo ao projeto de lei que anistia presos pelos ataques de 8 de Janeiro é "absurdo" e uma "profunda contradição".

— É um absurdo apoiar urgência para esse projeto sendo da base do governo, trata-se de uma grave afronta ao Judiciário e à própria democracia. Urgência é preciso para projetos que beneficiam o povo brasileiro, não para proporcionar golpe continuado — disse a ministra ao g1.

O requerimento de urgência do projeto de lei que pede anistia aos presos do 8 de Janeiro foi protocolado Partido Liberal (PL) na segunda-feira (14), na Câmara dos Deputados.

Mais da metade (56%) das assinaturas que viabilizaram o pedido de urgência veio de membros do União Brasil, Progressistas, Republicanos, PSD e MDB, partidos que têm integrantes chefiando ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 146 das 262 assinaturas recolhidas e consideradas válidas.