Deputados discutem e precisam ser contidos em reunião da Comissão de Segurança; polícia legislativa é acionada 

A confusão começou após Gilvan da Federal criticar o governo Lula e utilizar o termo "descondenado" para referir-se ao presidente, conforme o g1 . Durante sua fala, o deputado do PL também disse que a gestão do petista está "importando corrupto", em alusão ao asilo político concedido à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia.

Incomodado com os comentários, Farias pediu questão de ordem e rebateu Gilvan da Federal cobrando respeito dos parlamentares com as autoridades. Na sequência, classificou o deputado do PL como "desqualificado", lembrando a vez em que o político afirmou que desejava a morte de Lula.