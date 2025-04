Deputado pede desculpas por desejar morte de Lula em sessão da Câmara: "Exagerei na minha fala"

— Eu aprendi com o meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém, então, eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso e pagar por tudo que ele fez de mal para o nosso país, mas reconheço que exagerei na minha fala . Peço desculpas — afirmou Gilvan em declaração no plenário da Câmara.

Pedidos de investigação

Os dois acusam o parlamentar do PL de "se exceder gravemente no exercício de sua imunidade parlamentar, para proferir ofensas, ameaças, incitar a violência e fazer apologia de prática de ato violento contra o chefe do Executivo.

Os parlamentares se referem a um suposto plano de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para matar Lula , o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A Advocacia-Geral da União (AGU) também pediu à Polícia Federal (PF) e à PGR para investigarem se as declarações estão cobertas pela imunidade parlamentar. No Legislativo, o PT deve entrar com uma representação contra Gilvan no Conselho de Ética da Câmara.