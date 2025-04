Damares Alves pede impeachment de Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, em representação à PGR

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou nesta terça-feira (29) uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo o impeachment do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi .

Ele enfrenta desgaste na pasta diante da investigação da Polícia Federal (PF) que revelou esquema de descontos ilegais bilionários em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , entre 2019 e 2024.

Lupi não está sendo formalmente investigado pela PF, mas, a senadora alega que ele se omitiu diante das denúncias de desvios no pagamento de aposentadorias. Segundo a senadora, Lupi teria cometido crime de responsabilidade por ter recebido as denúncias e supostamente ignorado.

No sábado (26), a TV Globo revelou que o ministro levou quase um ano para tomar as primeiras providências sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. A informação foi confirmada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.