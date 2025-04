Confisco da poupança, Caso PC Farias e impeachment: relembre polêmicas envolvendo Fernando Collor

Collor deixa o Palácio do Planalto após renunciar para impedir a continuidade do impeachment. A manobra não deu certo. Fernando Gomes / Agencia RBS

Primeiro presidente eleito após a redemocratização do Brasil, Fernando Collor de Mello, hoje com 75 anos, se envolveu em várias polêmicas ao longo de sua vida política. O ex-presidente e ex-senador foi preso nesta sexta-feira (25), em Maceió, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro se soma a uma série de outros escândalos envolvendo Collor. Relembre alguns deles:

Confisco da poupança

A crise econômica brasileira que antecedeu a implementação do Plano Real foi um dos panos de fundo para o lançamento do Plano Collor, em 1990. O programa tinha como objetivo frear a inflação, que chegava a 84%. A proposta, contudo, pegou a população de surpresa ao promover confiscos da poupança dos brasileiros.

O plano suspendeu o acesso da população a cadernetas e outros rendimentos financeiros. Na época, a medida foi comunicada pela então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello.

O plano ficou marcado como uma das medidas econômicas mais impopulares já aplicadas no país. Cerca de 80% do dinheiro investido ficou retido no Banco Central por 18 meses, provocando revolta da população.

Fiat Elba

A abertura do processo de impeachment contra Collor teve como estopim a compra de uma camionete Fiat Elba Weekend 1991 em nome do então presidente. A aquisição do carro teria sido feita com dinheiro desviado por Paulo César Farias, o PC Faria, tesoureiro da campanha de Collor, e viabilizada em nome de um funcionário fantasma.

Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), instaurada para apurar irregularidades, trouxe a informação à tona. Em julgamento em 1994, contudo, o SFT entendeu que as provas eram insuficientes para condenar Collor.

Leia Mais STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro

Caras pintadas

Movimento teve grande adesão entre os jovens. Ricardo Chaves / Agencia RBS

O somatório de descontamentos em relação ao governo Collor motivou uma articulação nacional que pedia pela destituição do então presidente. A mobilização ficou conhecida por "Caras Pintadas".

Comandada por jovens e estudantes, a população foi às ruas e ajudou a pressionar os parlamentares a instaurarem o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, em 1992.

Impeachment

Em meio aos protestos dos Caras Pintadas que ganhavam força em todo o Brasil, a Câmara dos Deputados instituiu uma Comissão Especial, em setembro de 1992, para analisar as denúncias contra Collor por crime de responsabilidade.

Leia Mais Fernando Collor: documentos da CIA revelaram preferência dos EUA na eleição contra Brizola e Lula

Por 441 votos a favor e 38 contra, os deputados afastaram o presidente do cargo para responder ao processo. O posto foi assumido pelo então vice-presidente, Itamar Franco.

Em dezembro do mesmo ano, enquanto o processo tramitava no Senado, Collor renunciou ao cargo para escapar da destituição.

Collor cercado por jornalistas e apoiadores na frente do imóvel conhecido como Casa da Dinda, no DF. Fernando Gomes / Agencia RBS

A manobra não deu certo, e no dia seguinte à renúncia, o impeachment foi aprovado, com perda de mandato e inelegibilidade por oito anos. Foi o primeiro presidente a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no país.

PC Farias

“Testa de ferro” de uma série de irregularidades operadas durante o governo Collor, Paulo César Farias, o PC Farias, teve participação crucial para a derrocada do ex-presidente. Ex-tesoureiro da campanha de Collor, PC Farias foi acusado de articular suposto esquema de desvio de dinheiro.

Leia Mais Collor é o terceiro ex-presidente da República preso desde a redemocratização

Em entrevista à revista Veja que repercutiu na época, o irmão do então presidente, Pedro Collor, afirmou que PC operava um sistema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e concorrências fraudulentas. Diante do escândalo, o ex-tesoureiro chegou a fugir do país, mas foi preso na Tailândia. PC acabou sendo encontrado morto em Maceió em 1996 ao lado de sua namorada, Susana Marcolini. O caso foi tratado como crime passional.

Casa da Dinda

A reforma nos jardins do imóvel conhecido como Casa da Dinda, em zona nobre de Brasília, gerou polêmica pelo valor e pela origem do dinheiro. A obra, orçada em US$ 2,5 milhões, teria sido bancada com dinheiro de contas fantasmas e administradas por PC Farias e ganhou holofotes no ano do impeachment do ex-presidente, em 1992.

Rituais

As polêmicas envolvendo Collor voltaram à cena em 2012, quando a ex-primeira-dama Rosane Collor afirmou que preparava um livro de memórias sobre o período da presidência. Entre os temas, Rosane revelava que o marido participava de rituais de magia na residência oficial do casal em Brasília, a Casa da Dinda.

Lava-Jato

Em 2023, Collor foi condenado pelo STF por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava-Jato. O ex-presidente foi acusado de receber R$ 20 milhões em propinas em negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014.

Boa pinta

Bem apessoado, Collor conquistou confiança do eleitorado também pela aparência. Com a alcunha de "caçador de marajás", o ex-presidente valorizava atributos como jovialidade, beleza e coragem para fazer política "sem fazer política". Segundo estudiosos políticos, a persona de boa pinta ajudou Collor a ganhar respaldo na corrida presidencial eleição. Com frequência era fotografado praticando corrida, karatê e andando de jet-ski.

Amizade com Bolsonaro

De volta à vida política a partir de 2006, como senador, Fernando Collor declarou apoio incondicional ao ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. Juntos, os políticos aglutinaram forças para buscar apoio no cenário nacional.