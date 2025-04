Comissão aprova PL que impede uso de arma na equipe de segurança de Lula

Deputados de oposição ao governo, que atualmente controlam a Comissão de Segurança da Câmara, aprovaram nesta terça-feira (8) um projeto de lei (PL) que visa proibir o uso de armas de fogo por integrantes da equipe de segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de todos os ministros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.