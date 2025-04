CNJ dá parecer favorável, e Tribunal de Justiça do RS vai propor criação de 30 cargos de desembargador

"A Corte do TJ gaúcho já conta com 22 juízes convocados em função das demandas. E em comparação com os outros tribunais, o aumento no número de desembargadores no TJRS não se mostra desarrazoado, pois o TJRS conta com elevado acervo, mas menos desembargadores por processos em relação aos Tribunais de Justiça do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais", apontou o ministro.