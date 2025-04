Centrão avalia que projeto da anistia a envolvidos no 8 de Janeiro não deve avançar mesmo com ato em SP

Em evento no domingo (6), na Avenida Paulista, manifestantes exibiram faixas pedindo anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Líderes e integrantes do Centrão na Câmara dos Deputados dizem não crer que o projeto de lei da anistia aos presos do 8 de Janeiro deve avançar na Casa mesmo após uma manifestação que levou dezenas de milhares de pessoas às ruas no domingo (6), em apoio à pauta.



Na visão desses parlamentares, o ato demonstrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda tem força e capital político ao reunir sete governadores, além de deputados e senadores, mas que deu "um tiro no pé" ao permitir o pastor Silas Malafaia fazer críticas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Pesa também, na leitura de líderes, que fazer a anistia avançar empoderaria ainda mais o PL, partido que já tem a maior bancada da Câmara e que faturou algumas das principais comissões parlamentares, carregadas de emendas em 2025.

Na manhã desta segunda-feira (7), Motta defendeu "sensibilidade" em relação a eventual "exagero" nas punições aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

— (Defendo) a responsabilidade de, na solução desse problema, não aumentarmos uma crise institucional que nós estamos vivendo. É por isso que eu conduzirei este tema com a serenidade que ele requer — afirmou.

Críticas de Malafaia

Na Avenida Paulista, Malafaia disse que Motta envergonha o "honrado povo da Paraíba" ao não pautar a anistia no plenário da Câmara. O pastor tem tomado para si a tarefa de atacar possíveis aliados na empreitada pela anistia, por vezes deixando rusgas pelo caminho.

Mês passado, Malafaia se irritou porque o presidente do Republicanos, partido de Motta, não defendeu abertamente o PL da Anistia, e disparou contra o dirigente "Marcos Pereira, você é uma vergonha", disse em vídeo.

Na conversa entre deputados do Centrão mais presentes no plenário, incluindo alguns de baixo clero, é um erro atacar Motta, uma vez que essa postura dificulta o diálogo com ele e também incomoda a maioria dos parlamentares, que segundo alguns deles, apoia o presidente da Casa. O paraibano teve 444 votos dos 513 deputados da Casa.



Como mostrou o Estadão, os líderes não descartam absolutamente votar a anistia, mas acreditam que esse não é o momento para votar uma pauta que provoca profundas divisões enquanto a prioridade deve ser a pauta econômica.



A pedido de Motta, líderes não assinaram o requerimento de urgência pela anistia, o que obriga o PL a procurar deputados um a um até alcançar o número mínimo de 257 apoios para poder protocolar o pedido. O requerimento de urgência é um procedimento que acelera a tramitação de uma proposta legislativa e é a principal aposta do PL para avançar a anistia na Casa.

Apoio de deputados ao PL da Anistia

O Placar da Anistia do Estadão aponta que pelo menos 197 deputados apoiam a anistia aos presos do 8 de Janeiro. Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), o requerimento de urgência tem 182 assinaturas. Para ele, o ataque de Malafaia não dificulta o diálogo com Motta.

— Não acredito, até porque a única fala contra Hugo Motta, que não foi nem contra, foi um alerta, foi do pastor Silas. E o pastor Silas não é da política partidária. Todos nós que somos partidários fizemos ataque nenhum a ele. Ele sabe separar muito bem essas coisas — disse.



Líder da oposição na Casa, Luciano Zucco (PL-RS), segue na mesma linha do colega ao dizer que Malafaia responde por suas próprias palavras e que "nenhum parlamentar que fez uso da palavra fez qualquer crítica ao presidente Hugo Motta".

Ele estipula a próxima quinta-feira (10), como prazo para a coleta das assinaturas, e diz que a bancada prepara para o dia anterior a publicação dos nomes de todos os deputados federais que apoiam a anistia — uma forma de pressionar aqueles que ainda não se posicionaram.



Já o senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL e líder da oposição no Senado, diz acreditar que o ato na Avenida Paulista ajuda a sensibilizar o Congresso. Para ele, a própria organização do evento serviu para impulsionar a coleta de assinaturas pela aprovação do regime de urgência do projeto, e enalteceu o poder de mobilização do bolsonarismo, "que nenhum outro grupo político tem".

Efeitos das declarações