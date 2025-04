CCJ da Câmara rejeita recurso de Glauber Braga; cassação de mandato vai ao plenário

Glauber Braga é acusado de quebra de decoro por agredir, com chutes e empurrões, o militante do MBL Gabriel Costenaro.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara rejeitou , por 44 votos a 22, recurso que tentava impedir o avanço do processo de cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), nesta terça-feira (29).

Ele é acusado de quebra de decoro por agredir, com chutes e empurrões, o militante do MBL Gabriel Costenaro dentro da Casa, em abril de 2024.

Relembre

O Conselho de Ética da Câmara recomendou a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) em 9 de abril, por 13 votos a cinco . Ele é acusado de quebra de decoro por agredir, com chutes e empurrões , o militante do MBL Gabriel Costenaro em abril de 2024, dentro da Casa.

O parecer do Conselho de Ética seguiu o voto do relator, Paulo Magalhães (PSD-BA), que acatou a denúncia do Partido Novo e afirmou não ter dúvidas sobre as agressões. Braga contesta o relatório, acusa o relator de ser parcial e aponta interferência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no processo.