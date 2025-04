Câmara de Canoas cassa mandato de vereador sob alegação de que CCs cumpriam jornada em associação beneficente

No 104º dia à frente do cargo de vereador, Giovanni Rocha (PSD) teve o seu mandato cassado pelo plenário da Câmara de Canoas sob a alegação de que três servidores com cargos comissionados (CCs) de seu gabinete estavam cumprindo as jornadas de trabalho em uma associação beneficente da cidade. O assento de Rocha passa a ser ocupado, a partir desta terça-feira (15), pelo vereador Patteta — também do PSD.