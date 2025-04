Câmara cassa mandato de Chiquinho Brazão por faltas em sessões 

O deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) perdeu o mandato nesta quinta-feira (24), por faltar a um terço das sessões legislativas da Câmara. A decisão foi assinada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) e pelos integrantes da mesa diretora, sendo protocolada no Diário Oficial da Câmara. Medida evita inelegibilidade do parlamentar.

No dia 11 de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou que ele fosse para prisão domiciliar , devido a uma cardiopatia.

Além dele, também são réus no Supremo Tribunal Federal (STF) pela mentoria intelectual do crime o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Domingos Brazão, irmão do deputado, e o policial federal Rivaldo Barbosa.