Bolsonaro tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares, diz boletim médico

Bolsonaro cumpria agenda em Rio Grande do Norte quando foi encaminhado para atendimento médico. Alex Régis / Assessoria Jair Bolsonaro / Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares após ter passado mal durante evento do seu partido, o PL, no Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira (11). A informação foi divulgada em um boletim médico publicado no Instagram da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no início da tarde.

O documento diz que Bolsonaro está com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação e profilaxia antibacteriana, e que ele está "clinicamente orientado e sem dor após analgesia".

Ainda de acordo com a nota, o paciente, que apresentou "quadro de distensão abdominal e dor", foi atendido pela equipe clínica e cirúrgica da instituição de saúde.

Na publicação, a esposa do ex-presidente pediu orações ao marido.

Entenda

Jair Bolsonaro deu entrada na emergência do Hospital Municipal Aluízio Bezerra, na cidade de Santa Cruz (RN), na manhã desta sexta-feira. O ex-presidente passou mal e relatou forte dor no abdômen, região em que sofreu uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

De acordo com o médico Evandro Carvalho, que atendeu Bolsonaro na emergência, o ex-presidente foi medicado e estabilizado antes de ser transferido de helicóptero para a capital Natal.

— Ele saiu daqui consciente e orientado, sinais vitais estáveis, saiu bem — explicou o médico, que também afirmou que a intensidade da dor de Bolsonaro já havia diminuído quando ele deixou a instituição.

No final da manhã, o ex-presidente aterrissou no heliporto do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Bolsonaro seguiu de lá para o Hospital Rio Grande, que fica nas proximidades.

Em entrevista coletiva, Carvalho não descartou que o mal-estar sentido pelo ex-presidente tivesse relação com a facada sofrida em 2018, mas ressalta que caberá ao cirurgião de Bolsonaro investigar as causas do episódio.

Desde o atentado em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro já teve de passar por cinco procedimentos cirúrgicos. O mais recente foi realizado em 2023, quando o ex-presidente corrigiu uma hérnia de hiato e o desvio de septo.

Agenda em Rio Grande do Norte

O Partido Liberal (PL) divulgou comunicado informando que o ex-presidente precisou interromper a agenda no Rio Grande do Norte por conta da situação.

"O Partido Liberal está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações pela plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil", diz a nota.

A ida de Bolsonaro ao Rio Grande do Norte integra o projeto Rota 22, cujo intuito é viajar pelo Brasil a fim de fortalecer a presença do PL em cada região. O roteiro do ex-presidente previa visitas a três municípios do estado potiguar nesta sexta-feira.

Bolsonaro estava acompanhado do senador Rogério Marinho (PL-RN), que publicou um vídeo no Instagram mostrando o ex-presidente sendo recepcionado em Natal no início da manhã. Por volta das 10h, Marinho compartilhou outro vídeo de Bolsonaro com apoiadores na cidade de Bom Jesus.

