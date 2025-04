Bolsonaro tem alteração da pressão arterial e segue internado na UTI, diz boletim médico

Perfil de Bolsonaro no Instagram compartilhou foto do ex-presidente no hospital na sexta-feira.

Mal estar em viagem ao Rio Grande do Norte

Ex-presidente foi operado no domingo (13), em procedimento para reconstruir parede do abdômen. Ele segue sem previsão de receber alta da unidadeBolsonaro foi atendido com urgência no dia 11 de abril, uma sexta-feira, após sentir fortes dores abdominais durante um evento do PL no Rio Grande do Norte.