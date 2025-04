Bolsonaro será transferido em UTI aérea de Natal para Brasília após passar mal 

Ex-presidente chegou de ambulância ao Hospital Rio Grande, em Natal, após passar mal no interior do Estado. MAGNUS NASCIMENTO / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro será transferido de Natal para Brasília em um avião com UTI aérea, após passar mal e precisar ser internado na manhã de sexta-feira (11). A informação, publicada pelo g1, foi confirmada pelos médicos responsáveis pelo atendimento no Hospital Rio Grande, em Natal. A transferência estava prevista para a tarde deste sábado (12).

Conforme o boletim médico divulgado hoje (leia abaixo), a transferência ocorre por decisão de Bolsonaro, em conjunto com a família e do seu médico pessoal, para manter proximidade com familiares.

Ainda conforme o boletim, o quadro de distensão abdominal foi amenizado e o ex-presidente tem uma situação estável.

Bolsonaro começou a se sentir mal na cidade de Tangará (RN), distante 98 km da capital, onde participava de evento do Partido Liberal (PL). O ex-presidente deu entrada na emergência do Hospital Municipal Aluízio Bezerra, na cidade vizinha de Santa Cruz, relatando fortes dores abdominais. De lá, foi levado de helicóptero para Natal.

De acordo com o médico que acompanha Bolsonaro, Cláudio Birolini, o problema de saúde do ex-presidente está relacionado à facada sofrida durante atentado em 2018 e às cirurgias realizadas posteriormente.

Desde o atentado em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro já passou por cinco procedimentos cirúrgicos. O mais recente foi realizado em 2023, quando o ex-presidente corrigiu uma hérnia de hiato e o desvio de septo.

Mais cedo, Bolsonaro publicou nas redes sociais uma foto em que aparece internado no Hospital Rio Grande. Segundo ele, os médicos diagnosticaram uma complicação no intestino delgado como causa do mal-estar.

A informação sobre a transferência para Brasília foi dada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que acompanhava Bolsonaro na agenda pelo Rio Grande do Norte. Segundo Marinho, a nova internação será no DF Star.

Neste sábado, o senador falou com a imprensa no hospital Rio Grande e disse que Bolsonaro estava “bem, lúcido, estável, tranquilo, estabilizado”.

— A equipe médica que o acompanha também muito segura do quadro do presidente. Chegou na madrugada o médico da equipe que o acompanha já há algum tempo e eles entenderam que há necessidade de deslocá-lo para Brasília — disse o senador, conforme o g1.

Veja o boletim

"Boletim Médico – Hospital Rio Grande

Natal/RN, 12 de abril de 2025 – 11h00

O Hospital Rio Grande informa que o paciente Jair Messias Bolsonaro, ex-Presidente da República Federativa do Brasil, permanece internado sob os cuidados de nossa equipe multidisciplinar, evoluindo de forma estável nas últimas 24 horas.

O paciente teve uma noite tranquila, com mais de oito horas de sono, apresentando estabilidade hemodinâmica, sem necessidade de suporte com aminas vasoativas, em oxigenoterapia espontânea em ar ambiente, confortável e com bom padrão respiratório.

Segue em hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas.

Apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento.

Por decisão pessoal do senhor ex-Presidente, em conjunto com sua família, e visando dar continuidade ao tratamento com o suporte e proximidade de seus entes queridos, está programada para o decorrer do dia de hoje sua transferência para a cidade de Brasília/DF.