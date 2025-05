Bolsonaro deixa UTI 17 dias após cirurgia para desobstruir intestino

Esta foi a sexta cirurgia realizada por Bolsonaro desde 2018. Reprodução / X @jairbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (30). Ele encontra-se em um leito semi-intensivo, de acordo a equipe médica. As informações são do jornal O Globo.

A transferência de Bolsonaro para um quarto do hospital acontece 17 dias após uma cirurgia para desobstruir o seu intestino. Desde a internação, ele passou por algumas complicações.

Mais cedo, nesta quarta, o hospital informou que o ex-presidente iniciou uma "dieta líquida'" após a evolução do quadro clínico. O ex-presidente já tinha conseguido ingerir água, chá e gelatina nesta semana — o que aponta uma "melhora" no funcionamento do intestino.

"(O paciente) encontra-se estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. Apresentou boa aceitação da oferta de água, chá e gelatina e hoje progredirá para dieta líquida. Evolui com melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos, tendo sido retirada a sonda nasogástrica ontem", diz a nota do instituição.

Internação

Bolsonaro está internado há 17 dias na unidade de saúde após passar por mais uma cirurgia para tratar uma "suboclusão intestinal" — obstrução parcial do intestino.

No dia 19 de abril, o ex-presidente teve um "episódio de alteração de pressão arterial", que se estabilizou no domingo. Nos últimos dias, tem feito sessões de fisioterapia e caminhadas leves. No dia 21, ele declarou que deveria permanecer internado na UTI por, no mínimo, mais uma semana, e que optou por permanecer em Brasília por causa da complexidade da cirurgia e para estar mais próximo da família.

No dia 26, o ex-presidente seguia sem movimentos intestinais e sem poder se alimentar pela via oral ou por sonda, e continuava o tratamento para as alterações no fígado que surgiram em exames realizados durante a semana.

Na terça-feira (29), Bolsonaro teve a sonda nasogástrica retirada e apresentou uma melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos.

Esta foi a sexta cirurgia realizada por Bolsonaro desde 2018, quando foi esfaqueado durante a campanha presidencial. Todas as intervenções cirúrgicas estão relacionadas a sequelas desse atentado.

Notificação judicial

No dia 23, uma oficial de Justiça foi ao hospital onde Bolsonaro está internado para notificá-lo sobre a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que o julgará por tentativa de golpe de Estado.

Com o recebimento da notificação, o ex-presidente tem cinco dias para apresentar defesa.

Em nota, o STF informou que os demais réus na ação penal foram notificados entre os dias 11 e 15 de abril para que apresentem suas defesas.

No caso do ex-presidente, devido à sua internação, foi determinada a espera por uma data em que pudesse receber a oficial de Justiça.