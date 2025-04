Bolsonaro é operado para desobstruir intestino e reconstruir parede abdominal, diz boletim médico

Bolsonaro começou a passar mal na última sexta-feira (11), durante um evento do PL no Rio Grande do Norte.

Um novo boletim médico, divulgado pelo Hospital DF Star neste domingo (13), informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está com um quadro persistente de "subobstrução intestinal". De acordo com a nota, Bolsonaro foi transferido para o hospital na noite deste último sábado (12).

"Após reavaliação clínico-cirúrgica, foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas. As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal", diz a nota.

Fortes dores na barriga em viagem ao RN

Bolsonaro passou mal na última sexta-feira (11), durante um evento do PL no Rio Grande do Norte. Ele foi atendido no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, e depois transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal. No sábado (13), ele foi transferido para Brasília, em um avião com UTI aérea.