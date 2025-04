Bolsonarista é escolhido como relator de proposta para travar ação contra Ramagem no STF

O deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) foi designado relator de um pedido feito pelo PL para travar a tramitação da ação penal julgada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras seis pessoas rés.

Gaspar é apoiador do ex-presidente, signatário do requerimento de urgência pela anistia aos presos do 8 de Janeiro e costuma apoiar pautas da oposição na Câmara dos Deputados. Ele foi procurador-geral de Justiça de Alagoas — outra justificativa para sua escolha. Ele afirma que ainda está analisando o texto.