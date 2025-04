Assembleia aprova projeto que garante cotas de 20% para negros em concursos do Ministério Público do RS

Proposta tramitou por sete anos antes de ser apreciada em plenário. Lauro Alves / Assembleia Legislativa/Divulgação

A Assembleia Legislativa aprovou na terça-feira (29) o projeto de lei que estabelece cotas de 20% para pessoas negras em concursos do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul. O texto, que partiu do próprio MP, tramitava havia sete anos e recebeu 28 votos favoráveis e sete contrários.

A reserva de vagas já é aplicada pela instituição, por orientação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), mas a aprovação de lei garante maior segurança jurídica à medida. A legislação terá vigência pelo prazo de 10 anos.

O texto do projeto estabelece as cotas tanto para o ingresso na carreira de membros (promotores e procuradores) quanto de servidores efetivos da instituição.

Emenda apresentada pelo deputado Matheus Gomes (PSOL), aprovada em plenário, estendeu a medida para seleções de estagiários e residentes do MP.

O projeto estabelece que candidatos negros aprovados dentro do número de vagas de ampla concorrência não serão considerados no preenchimento das vagas de cotas. O texto ainda prevê que o MP pode criar uma comissão para conferir a veracidade das autodeclarações.

Com a aprovação da Assembleia, o projeto segue para apreciação do governador Eduardo Leite, que pode sancionar ou vetar a proposta.

Como funciona nos outros poderes

As cotas para concursos públicos já estão vigentes nos poderes e órgãos autônomos do Rio Grande do Sul. No Executivo, o índice reservado é de 16%, conforme decreto publicado em 2021, e vale para órgãos das administrações direta e indireta.

O índice de 16% também é aplicado nos concursos feitos pela Assembleia Legislativa.

No Poder Judiciário, a reserva de vagas é de 20%, de acordo com lei aprovada em 2021. Na Defensoria Pública, o índice é de 30%.

O Tribunal de Contas do Estado informou que adota cotas de 21%, equivalente ao percentual de negros no RS no último censo do IBGE.

Como votaram os deputados:

A favor

Adão Pretto Filho (PT) Adolfo Brito (PP) Adriana Lara (PL) Airton Artus (PDT) Airton Lima (Podemos) Aloísio Classmann (União Brasil) Bruna Rodrigues (PCdoB) Carlos Búrigo (MDB) Cláudio Tatsch (PL) Delegada Nadine (PSDB) Dimas Costa (PSD) Dr. Thiago Duarte (União Brasil) Elizandro Sabino (PRD) Gerson Burmann (PDT) Halley Lino (PT) Jeferson Fernandes (PT) Leonel Radde (PT) Luciana Genro (PSOL) Luciano Silveira (MDB) Luiz Marenco (PDT) Matheus Gomes (PSOL) Miguel Rossetto (PT) Patrícia Alba (MDB) Professor Bonatto (PSDB) Sofia Cavedon (PT) Stela Farias (PT) Valdeci Oliveira (PT) Zé Nunes (PT)

Contra

Capitão Martim (Republicanos) Felipe Camozzato (Novo) Guilherme Pasin (PP) Gustavo Victorino (Republicanos) Marcus Vinícius (PP) Prof. Claudio Branchieri (Podemos) Rodrigo Lorenzoni (PL)

Não votaram

Laura Sito (PT)

Eduardo Loureiro (PDT)

Dirceu Franciscon (União Brasil)

Frederico Antunes (PP)

Joel Wilhelm (PP)

Professor Issur Koch (PP)

Silvana Covatti (PP)

Delegado Zucco (Republicanos)

Eliana Bayer (Republicanos)

Sergio Peres (Republicanos)

Rafael Braga (MDB)

Tiago Simon (MDB)

Vilmar Zanchin (MDB)

Elton Weber (PSB)

Kaká D'Ávila (PSDB)

Neri o Carteiro (PSDB)

Pedro Pereira (PSDB)

Kelly Moraes (PL)

Paparico Bacchi (PL)